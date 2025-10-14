55 Baker Street, 152,160 Wyndham Street

File Number OZS25-016
A complete application for a Zoning By-law Amendment has been received for the subject lands from GSP Group Inc., on behalf of Baker Street Development Inc. (Windmill). A Statutory Public Meeting will be held to discuss the proposed Zoning By-law Amendment submitted to facilitate the development of two mixed-use towers (with proposed building heights of 17 and 19 storeys) containing approximately 401 residential dwelling units with ground floor commercial, underground and podium parking. The Zoning By-law Amendment proposes to establish site-specific zoning regulations through a Site-specific Downtown 1 (D.1-xx) Zone generally relating to building heights, floorplate ratios, and exterior finishes.
Associated reports and material
