File Number: OZS26-001
Notice of Complete Application and Public Meeting – February 2026
Associated reports and materials
- 70 Fountain Street East – Architectural Package – December 17th, 2025
- 70 Fountain Street East – Bird Friendly Design Checklist – January 7th, 2026
- 70 Fountain Street East – Functional Servicing Report – December 19th, 2025
- 70 Fountain Street East – Geotechnical – December 2nd, 2025
- 70 Fountain Street East – Cultural Heritage Impact Assessment – December 18th,2025
- 70 Fountain Street East – Hydrogeological Review Report – December 2nd, 2025
- 70 Fountain Street East – Phase One Environmental Site Assessment – December 17th, 2025
- 70 Fountain Street East – Phase Two Environmental Site Assessment – December 17th, 2025
- 70 Fountain Street East – Planning Justification Report – December 22nd, 2025
- 70 Fountain Street East – Pre Consultation Record – September 2025
- 70 Fountain Street East – Rendering 1 – December 2025
- 70 Fountain Street East – Rendering 2 – December 2025
- 70 Fountain Street East – Rendering 3 – December 2025
- 70 Fountain Street East – Rendering 4 – December 2025
- 70 Fountain Street East – Rendering 5 – December 2025
- 70 Fountain Street East – Rendering 6 – December 2025
- 70 Fountain Street East – Shadow Study – December 15th, 2025
- 70 Fountain Street East – Shadow Study Cover Letter – December 12th, 2025
- 70 Fountain Street East – Transportation Impact Assessment – December 19th, 2025
- 70 Fountain Street East – Tree Inventory and Preservation Plan – November 11th, 2025
- Tree Preservation Plan Site Plan – November 2025
- 70 Fountain Street East – Urban Design Brief – December 2025
- 70 Fountain Street East – Pedestrian Level Wind Study – December 18th 2025
- 70 Fountain Street East – Traffic Impact Assessment – December 2025
- 70 Fountain Street East – Transportation Noise Feasibility and Ground Vibrations Assessment – December 19th, 2025
For more Information
Kanchan Ghadge, Development Project Manager
[email protected]