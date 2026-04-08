Join us for the Guelph 200 kick-off!  

Join us on Guelph’s 199th anniversary, as we look ahead to 2027
Guelph, Ont., April 8, 2026 – On Thursday, April 23, the City of Guelph and Guelph 200 Community Working Group invite community members to celebrate Guelph’s 199th anniversary, while looking ahead to Guelph’s 200th anniversary in 2027.
Guelph 200 Kick-off and Harnessing the Spark Workshop
Thursday, April 23, 2026
2 – 5 p.m.
Draught Picks Tap House and Grill, inside the Sleeman Centre, 50 Woolwich Street (entrance from the upper floor of Old Quebec Street Shoppes)
What to expect
This kick-off event invites those interested to come together to unveil the Guelph 200 brand and creatively imagine what 2027 will bring. We are excited to host spoken word poet Beth Anne Ellipsis and visual artist Alexa Colette.
Stay after the festivities for Harnessing the Spark – a special workshop designed to grow connections and inspiration among bicentennial enthusiasts across sectors. This workshop aims to uncover opportunities to turn ideas into programming throughout the community. We hope that the workshop will bring together like-minded people who can share resources. We will also find ways to grow ideas and exciting plans already in motion for community-driven Guelph 200 events and activations.
- 2:00 p.m. – Remarks from Mayor Guthrie and Guelph 200 Community Working Group Chair, Dhruv Shah
- 2:20 p.m. – Guelph 200 Logo Unveiling and Artist Activations
- 2:30 p.m. – Hospitality Break and Mingling
- 3:00 p.m. – Harnessing the Spark: a community-driven creative collaboration workshop
Refreshments will be served. Cash bar available.
Registration is required. RSVP for the kick-off, or the workshop, or both!
Background
The year 2027 marks the City of Guelph’s bicentennial — 200 years since the establishment of the town of Guelph by John Galt and the Canada Company on land acquired from the Mississaugas of the Credit First Nation through the Between the Lakes Treaty, No. 3 (1792).
Strategic Communications
[email protected]
City of Guelph