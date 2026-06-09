File number SP26-012
This application is a Community Planning Permit application pertaining to the lands municipally addressed as 233-237 Janefield Avenue. The proposal will facilitate the development of a residential building with a height of 14 storeys with 275 dwelling units of which 21 units will be affordable dwelling units. The proposal will have a total gross floor area of 21,415 square metres, will provide a total of 273 parking spaces, 55 EV parking spaces, 218 EV designed parking spaces, and 303 bicycle parking spaces.
Associated reports and materials
- 237 Janefield Avenue – 7 Floor Rooftop Amenity and 8 Floor Green Rood – May 2026
- 237 Janefield Avenue – Amenity Area Calculation 1 – May 2026
- 237 Janefield Avenue – Amenity Area Calculation 2 – May 2026
- 237 Janefield Avenue – Civil On Site Cost Estimate – May 2026
- 237 Janefield Avenue – Civil Site Service Cost Estimate – May 2026
- 237 Janefield Avenue – Composite Utility Plan – May 2026
- 237 Janefield Avenue – Comment Response Matrix – May 2026
- 237 Janefield Avenue – Cover Sheet – May 2026
- 237 Janefield Avenue – Details and Notes Plan 1 – May 2026
- 237 Janefield Avenue – Details and Notes Plan 2 – May 2026
- 237 Janefield Avenue – Details and Notes Plan 3 – May 2026
- 237 Janefield Avenue – Elevations – East & West – May 2026
- 237 Janefield Avenue – Elevations – North & South – May 2026
- 237 Janefield Avenue – Environmental Site Assessment – November 2021
- 237 Janefield Avenue – Floor Plans – Level 1 – May 2026
- 237 Janefield Avenue – Floor Plans – Level 2-5 – May 2026
- 237 Janefield Avenue – Floor Plans – Level 6 – May 2026
- 237 Janefield Avenue – Floor Plans – Level 7 – May 2026
- 237 Janefield Avenue – Floor Plans – Level 8 – May 2026
- 237 Janefield Avenue – Floor Plans – Level 9 – May 2026
- 237 Janefield Avenue – Floor Plans – Level 10-14 – May 2026
- 237 Janefield Avenue – Floor Plans – Level MPH – May 2026
- 237 Janefield Avenue – Floor Plans – Level P1 – May 2026
- 237 Janefield Avenue – Floor Plans – Level P2 – May 2026
- 237 Janefield Avenue – Floor Plans – Roof – May 2026
- 237 Janefield Avenue – Geotechnical Investigation – March 2026
- 237 Janefield Avenue – Guelph Lighting Checklist – May 2026
- 237 Janefield Avenue – Hydrogeological Memo – May 2026
- 237 Janefield Avenue – Landscape Cost Estimate – May 2026
- 237 Janefield Avenue – Landscape Details 1 – May 2026
- 237 Janefield Avenue – Landscape Details 2 – May 2026
- 237 Janefield Avenue – Landscape Details 3 – May 2026
- 237 Janefield Avenue – Landscape Plan – May 2026
- 237 Janefield Avenue – Landscape Planting Plan – May 2026
- 237 Janefield Avenue – Letter of Reliance Report – May 2026
- 237 Janefield Avenue – Miles Per Hour (MPH) Rooftop Amenity and 9 Floor Green Roof – May 2026
- 237 Janefield Avenue – Noise Study – May 2026
- 237 Janefield Avenue – Photometric Details – May 2026
- 237 Janefield Avenue – Photometric Plan – May 2026
- 237 Janefield Avenue – Planning Justification Report – May 2026
- 237 Janefield Avenue – Project Statistics – May 2026
- 237 Janefield Avenue – Project Statistics Plan – May 2026
- 237 Janefield Avenue – Removals Plan – May 2026
- 237 Janefield Avenue – Renderings – May 2026
- 237 Janefield Avenue – Section 3 – May 2026
- 237 Janefield Avenue – Sections 1 & 2 – May 2026
- 237 Janefield Avenue – Shadow Study – April 21 – May 2026
- 237 Janefield Avenue – Shadow Study – December 21 – May 2026
- 237 Janefield Avenue – Shadow Study – June 21 – May 2026
- 237 Janefield Avenue – Shadow Study – September 21 – May 2026
- 237 Janefield Avenue – Site Grading Plan – May 2026
- 237 Janefield Avenue – Site Plan – May 2026
- 237 Janefield Avenue – Site Servicing Plan – May 2026
- 237 Janefield Avenue – Stormwater Management Report – May 2026
- 237 Janefield Avenue – Sustainable Development Checklist – May 2026
- 237 Janefield Avenue – Transportation Considerations Report – May 2026
- 237 Janefield Avenue – Tree Management Plan – May 2026
- 237 Janefield Avenue – Urban Design Brief – May 2026
- 237 Janefield Avenue – Waste Management Plan – May 2026
- 237 Janefield Avenue – Waste Management Plan Report – May 2026
- 237 Janefield Avenue – Wind Study – May 2026
For more information
Anand Shah, Senior Development Planner
[email protected]