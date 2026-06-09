City of Guelph
Menu
Home » Uncategorized » 237 Janefield Avenue

237 Janefield Avenue

File number SP26-012

This application is a Community Planning Permit application pertaining to the lands municipally addressed as 233-237 Janefield Avenue. The proposal will facilitate the development of a residential building with a height of 14 storeys with 275 dwelling units of which 21 units will be affordable dwelling units. The proposal will have a total gross floor area of 21,415 square metres, will provide a total of 273 parking spaces, 55 EV parking spaces, 218 EV designed parking spaces, and 303 bicycle parking spaces.

Associated reports and materials

For more information

Anand Shah, Senior Development Planner
[email protected]

City of Guelph Newsroom